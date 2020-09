Des Fake News s’infiltrent parmi des inondations : des déluges survenus au Mexique sont « transférés » à Diamniadio Depuis hier des foules d’images sont déversées sur les réseaux sociaux pour illustrer les pluies diluviennes qui se sont abattues sur presque toute l’étendue du pays. L’incompétence de l’Etat étant souvent indexée, voilà que pour corser la mise des Fake News s’invitent dans le débat. Oui, Leral.net preuve à l’appui peut vous assurer que des inondations survenues au Mexique ont été « transférées » à Diamniadio…

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 20:54

Parmi les vidéos partagées, depuis hier, ont peut voir sur l’une d’elles des bagages, des corps et même des bovins emportés par les eaux boueuses, ce qui peut faire frémir plus d’un.

Car à y regarder de près certaines enveloppes ressemblent même à des corps humains.



En réalité ces images ne sont nullement de Diamniadio, mais plutôt de Nayarit à Mexico. Certes elles sont moins récentes, car datant de Juillet, mais avec l’environnement et le contexte il est très facile de les attribuer au Sénégal, voire même Diamniadio.

Ce que certains n’ont pas hésité à faire sur les réseaux sociaux…Regardez :

Fake news quand tu nous tiens !



