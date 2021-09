Des Peugeot volés livrés à Dakar: un réseau démantelé en France

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Créteil, dans la préfecture du Val-de-Marne. Ils sont soupçonnés d’avoir, depuis deux mois, dérobé en région parisienne, douze Peugeot 2008 et 3008 qui étaient ensuite exportées à Dakar et à Abidjan. Ce, via le port du Havre. Le montant du préjudice s’élèverait à environ 300 000 euros, renseigne « Le Parisien »



Les membres de ce réseau ont été interpellés le 31 août et le 1er juillet à Pontault-Combault, à Nangis et à Fontenay-sous-Bois par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Paris. Ils ont pu mettre la main sur un dispositif de diagnostic, des clés vierges de démarrage et de l’argent.



Les malfaiteurs, qui procédaient toujours de la même manière, opéraient la nuit dans le Val-de-Marne et circulaient au volant d’une Clio. Connaissant parfaitement les modèles ciblés, ils pliaient la portière et démarraient les voitures avec un dispositif électronique. Les véhicules sont par la suite stockés dans la rue. Un moyen pour les malfrats de s’assurer que les voitures ne sont pas équipées d’un tracker GPS.

Les enquêteurs découvrent plusieurs voitures volées qu’ils équipent de balise afin de suivre leur cheminement.



L’enquête des policiers révèle que les voitures dérobées sont conduites chez un garagiste véreux à Maison-Rouge où elles sont maquillées dans un corps de ferme. Leur complice est un Marocain âgé de 36 ans. Les 2008 et 3008 qui sont dérobées sur commande, sont ensuite chargées dans des conteneurs scellés et conduits jusqu’au port du Havre avant d’être livrées à Dakar ou à Abidjan.

Rewmi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos