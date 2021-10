Des activistes pro Sonko prévoient des meurtres contre Macky Sall, les ministres, le Colonel Moussa Fall entre autres Les activistes préparent des attentats si on en croit à ce live qui a été fait dans l'anonymat, l'auteur s'étant caché le visage. Des menaces de morts et des attaques sont programmées un peu partout dans le pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans ce live, l'activiste commence par l'identification des nervis qui sont dans la police et attaquer leurs domiciles, pour tuer femmes et parents, sans oublier enfants.



Ensuite, le Colonel Moussa Fall a été indexé comme une menace et une attaque à son domicile pour tuer son épouse et ses enfants est imminente. Le président de la République, Macky Sall, ses parents, les parents de son épouse, Mansour Faye et ses parents, Aliou Sall, les ministres, les députés, personne n'a été épargné sur la longue liste énumérée par l'activiste qui a volontairement assombri sa vidéo.



A l'en croire, comme comme l'Etat attend une provocation pour les tuer, ils ne vont pas en rester là et vont prendre les devants dans les jours à venir.

