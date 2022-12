Des adjoints aux maires réclament un statut administratif

Le Collectif des adjoints aux maires du département de Diourbel, a déclaré lundi, vouloir mener le combat en vue de l’adoption, par les pouvoirs publics sénégalais, d’un statut encadrant cette catégorie de membres des conseils municipaux. Il s’entretenait avec les journalistes, en marge d’une réunion consacrée à cette catégorie d’agents des municipalités. Au Sénégal, l’adjoint au maire n’a pas de statut. Il est simplement assigné à certaines tâches. A la fin du mois, il prend ses indemnités et c’est terminé, a dit le secrétaire général dudit collectif, Abdou Diop, un adjoint au maire de Ndankh Sène, dans l’arrondissement de Ndoulo.



Il appelle en premier le chef de l’Etat Macky Sall et les autorités compétentes, à ouvrir des négociations pour régler définitivement la question du statut des adjoints aux maires, rappelant que ces derniers se sont réunis récemment à Kaolack, pour plancher sur leurs revendications. Un mémorandum contenant ces revendications a été remis aux autorités, selon Abdou Diop. Ce mémorandum sera amendé lors d’une assemblée générale prévue le 15 décembre prochain à Dakar, en présence de l’ensemble des adjoints aux maires du Sénégal, a-t-il confié à l’«APS».



Les revendications portent sur le statut des adjoints aux maires, l’augmentation des montants de leurs indemnités de fonction et d’autres points, selon M. Diop.















L'As