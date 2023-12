Des arnaqueurs à l’affût : Appel à la vigilance de la Sen'Eau à sa clientèle Des arnaqueurs sont à l’affût et semblent viser Sen’Eau, l’entreprise en charge de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et périurbaine du Sénégal. C’est le pourquoi de l’alerte lancée en fin de semaine par la société. Voici leur communiqué :

SEN'Eau tient à attirer l'attention de ses clients, sur les agissements de personnes malintentionnées, qui peuvent se faire passer pour des agents de SEN'EAU ou des intermédiaires qui se proposent, pour vous régler des opérations d'abonnement, de résiliation ou de paiement de factures.



SEN'Eau tient à préciser que ce sont des arnaqueurs. Leurs actes ne visent qu'à tromper votre vigilance. En conséquence, elle ne peut être tenue pour responsable des paiements que vous confiez à ces personnes et qui ne sont pas encaissés dans les caisses de nos agences ou par le biais de nos partenaires agréés que sont : Orange Money, Wave, Free Money, Proximo et Wizall.



