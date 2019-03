Des associations des droits de l’homme demandent la libération des militants de ‘’Idy 2019’ Des associations des droits de l’homme dont la Raddho et Amnesty International ont signé un communiqué conjoint, pour demander la libération des militants de la coalition ‘’Idy 2019’’, arrêtés après la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle. Ils considèrent que ces jeunes ont usé de leur droit de manifester inscrit dans la Constitution et n’ont commis aucun délit.

Pas moins de 15 militants de la coalition ‘’Idy 2019’’, dont des jeunes et des femmes, ont été arrêtés pour les forces de l’ordre. Il leur est reproché des délits comme l’appel à la violence ou encore l'outrage à magistrat.



Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos