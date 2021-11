Des associés français pour un consommer local : Comme le Maroc, désormais, le Sénégal produit aussi son vin Désormais, il y a donc aussi un vin «made in Sénégal» sur le marché, fruit d’une longue aventure pour les associés français François Normant et Philippe Franchois. C’est l’aboutissement d’un défi un peu fou : les premières bouteilles de vin du domaine du Clos des Baobabs – millésime 2020 - sont commercialisées, depuis mardi dernier, après l’autorisation de fabrication et de mise en vente délivrée par les autorités sénégalaises.

C’est le premier vin produit dans le pays, un projet qui a débuté en 2013. Jusqu’ici, seul le Cap-Vert produisait du vin en Afrique de l’Ouest, sur l’île volcanique de Fogo. La production reste limitée, pour l’heure, avec moins de 1000 bouteilles par an, selon Rfi, repris par « L’As ». Les quelques hectares de vignes du Clos des Baobabs sont situés à Nguékokh.



«C’est vrai que le rendement est faible, ici, pour deux raisons : c’est que le climat est là… On va dire que c’est un vin du Sahel. Et puis, nous avons aussi des mortalités assez élevées par les termites», a confié Philippe Franchois.



Produire du vin dans un pays à 95% musulman, cela n’est pas paradoxal, assure-t-il. A l’en croire, cela fait partie de la diversité, notamment du Sénégal et le meilleur exemple à contrario, c’est le Maroc qui est un grand pays viticole émergent et qui est aussi un grand royaume musulman.



Selon ces producteurs, ce vin est réservé à une clientèle aisée parce que la bouteille est vendue 24 000 FCFA.



