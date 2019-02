Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Des astuces pour prévenir et estomper les rides Rédigé par leral.net le Samedi 2 Février 2019 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

Bien entendu, il nous est impossible de faire un saut dans le passé. Toutefois, grâce à quelques astuces bien pratiques, il est possible d’atténuer les rides et ridules et de prévenir l’apparition nouveaux signes de l’âge.



- Nettoyez votre visage deux fois par jour pour éliminer le maquillage, la transpiration et les impuretés. Le must ? Utilisez un nettoyant adapté à votre type de peau, rincez avec un peu d’eau thermale et séchez votre visage en tapotant avec un mouchoir. Evitez de frotter trop fort ou de mettre l’eau trop chaude.



- Préférez une crème hydratante avec une protection solaire. De la sorte, les dommages induits par les rayons du soleil (responsables du vieillissement cutané) seront réduits.



- Appliquez une CC crème aux particules réfléchissantes sur votre visage pour estomper l’apparence des rides et illuminer le teint. - La peau autour des yeux est particulièrement fine et requiert un soin particulier. Utilisez une crème hydratante ou un sérum pour les yeux enrichis au nicotinamide, spécialement formulés pour traiter cette zone sensible.



- Faites attention à votre alimentation et consommez des aliments riches en antioxydants, connus pour neutraliser les radicaux libres, si néfastes pour la peau.



- Buvez deux litres d’eau par jour ! Avec l’âge, la peau a tendance à souffrir de déshydratation et à davantage marquer rides et ridules.



- Pour toutes les addicts à la cigarette : le moment est venu d’arrêter ! Non seulement la fumée de cigarette brouille le teint, mais elle augmente également le risque de cancer et de maladie cardiaque.



- Prenez soin de vos cheveux. Et oui, une couleur lumineuse et une matière douce et brillante adouciront votre visage et contribueront à atténuer l’apparence des rides et ridules. Et vous, quelles sont vos astuces pour estomper les rides et avoir un teint éclatant ?











