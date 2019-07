Des cadres l’administration cités dans un litige foncier à Mbour

Un conflit foncier autour d’un terrain de 1000m2 oppose une dame à des agents de la mairie, au responsable des Impôts et Domaines de Mbour et au propriétaire de l’agence immobilière CSIK Immo, à la plage de Saly à Mbour.



La dame, qui dit avoir acquis la parcelle auprès du fils du chef de village de Saly Niahniahal en 1999, subit, selon « L’As », depuis quelques temps, une forte pression venant de hauts cadres de l’administration de la localité.



Ces derniers ont orchestré une cabale pour lui arracher sa propriété. Après l’acquisition du terrain, la dame qui s’active dans le tourisme, y avait ouvert un restaurant. Mais depuis deux ans, elle subit « une pression extraordinaire » de personnes venant réclamer la propriété du terrain.

