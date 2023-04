Des cadres musulmans offrent des poches de sang au centre de transfusion pendant le Ramadan Le nombre de poches de sang disponibles au Centre de transfusion sanguine (CNTS)et dans nos hôpitaux baisse de manière drastique avec moins de 5 poches par jour pendant le mois de Ramadan. Et le carême chrétien est venu davantage compliquer la situation déjà difficile pour les patients qui ont besoin du liquide vital.

Afin de répondre à la demande croissante pendant ce mois béni, l'Amicale des Cadres Musulmans du Sénégal (ACMS) en collaboration avec le CNTS a organisé une séance de don de sang ce samedi après la rupture du jeûne à la mosquée Abou Oubeyda de l’unité 26 des Parcelles assainies.



Le CNTS a pu collecter en deux heures 36 poches de sang cruciales notamment pour les malades personnes malades ou victimes d’accidents.



Dr Ibrahima Sylla, responsable du pôle des affaires sociales et de l’organisation a remercié les donneurs et appelé les populations à aider le centre spécialisé à disposer de plus de poches de sang. Le médecin a rappelé le verset du Coran : « Et quiconque sauve un seul homme, c’est comme s’il avait sauvé tous les hommes. »



L’ACMS est un cadre ouvert de réflexion, d’échanges constructifs et d’actions pour l’intérêt commun. Elle regroupe des diplômés de l’enseignement supérieur et fonde son action sur les enseignements du noble Coran et de la Sunna du Prophète (PSL). Elle a pour valeurs principales la fraternité, la solidarité, l’intégrité, l’équité et la discipline.



