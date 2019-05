Des camarades d’Alioune Badara Fall déballent : visé deux fois par une plainte, il avait l’habitude d’étrangler ses adversaires Les langues se délient de plus en plus à Tambacounda, où l’émoi règne toujours après le meurtre de Bineta Camara, fille du Directeur de l’ADL, Malal Camara. Des camarades du meurtrier présumé, Alioune Badara Fall ont fait des révélations après l’enterrement de la disparue ce mardi matin au cimetière de Saré Guilel de Tambacounda.

Selon des témoignages recueillis par la RFM, Alioune Badara Fall avait été visé à deux reprises par des plaintes, après avoir été impliqué dans des bagarres. Ils révèlent que le meurtrier présumé de Bineta Camara, avait l’habitude d’étrangler ses adversaires.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Alioune Badara Fall a tué Bineta Camara par strangulation après que cette dernière lui a opposé une farouche résistance, suite à une tentative de viol.

