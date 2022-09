Des caméras de surveillance installées à Touba

Pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens durant le Grand Magal de Touba, la nouvelle société dénommée Sénégal Numérique S.A (SENUM) a installé des caméras de surveillance dans les alentours de la Grande Mosquée, dans les grandes artères des villes de Mbacké et Touba ainsi que sur certaines places de forte affluence.



D'aprés L'As, ce dispositif est complété par un centre de commandement opérationnel équipé et mis à la disposition des forces de la gendarmerie, de la police, des sapeurs-pompiers et de la douane. SENUM va également procéder à l’installation de 10 bornes Wifi dans des lieux d’hébergement des pèlerins et dans quelques places publiques afin de permettre à des milliers d’usagers de se connecter sans bourse délier.



Les sites couverts sont : «Résidence Cheikhoul Khadim, Mbaarum Serigne Fallou, Daaray Kaamil, Résidence du Khalife Général des Mourides à Darou Miname, Résidence de Serigne Abdou Karim Mbacké, Janatul Mahwa, Résidence Cheikhoul Khadim d’Héliport, Résidence Cheikhoul Khadim de Darou Marnane et Niary Baye Fall à Mbacké ».