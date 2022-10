Des classes préparatoires aux grandes écoles à Thiès : Le Président Macky Sall balise le développement des savoirs

Les classes préparatoires, une initiative... à temps

Le projet de création de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) découle de la forte volonté de Son Excellence Macky Sall, Président de la République, résolument engagé dans la promotion de l’excellence et le développement des savoirs.

Avec pour objectif la diversification de l’offre de formation post-baccalauréat, le projet vise la création d’une nouvelle voie d’accès aux écoles d’ingénieurs sénégalaises, une voie d’excellence, sur le modèle des classes préparatoires françaises.



Cela, afin de contribuer à la formation de hauts cadres dans des domaines pointus ici au Sénégal. Implantées sur le site de l’École Polytechnique de Thiès, une école de formation d’ingénieurs, les classes préparatoires auront pour filières de formation : Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur (MPSI) et Physique, chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI).





En plus des nouvelles voies d’accès aux écoles d’ingénieurs qu’elles tracent, les classes préparatoires se donnent aussi pour mission, conformément à la volonté du Chef de l’Etat, de fixer les jeunes bacheliers au pays, au moins deux ans pour une meilleure intégration post-bac. Ce qui permettra aux futurs élèves d’intégrer les meilleures écoles françaises (X, Mines, Ponts, ENS, Centrale…) sans difficulté.



Ce qui rend le projet de création de classes préparatoires davantage pertinent, c’est sans nul doute l’impossibilité d’envoyer tous les bacheliers méritants dans des écoles de haut niveau à l’extérieur du Sénégal.





En effet, entre 2017 et 2021, la demande d’admission aux classes préparatoires, constituée de bacheliers ayant obtenu la mention « Bien » ou « Très bien » en série S, est passée de 282 à 432. Et une partie de ces bacheliers était jusque-là envoyée dans les Universités ou Écoles étrangères, notamment en France. Au même moment, l’enve¬loppe budgétaire a atteint 603 742 752 FCFA en 2020 pour 118 bacheliers

Une initiative au cœur de projets de référence



Le projet CPGE s’intègre dans un ensemble de projets pilotés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ou d’autres ministères :



Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) à Diamniadio



L’Université Amadou Makhtar MBOW est située dans le pôle urbain de Diamniadio. Elle vise à contribuer à l’amélioration du sous-secteur de l’enseignement supérieur en apportant des innovations dans les formations, la recherche et la gestion administrative des établissements. L’UAM se veut une université d’excellence et de référence orientée vers les Métiers des Sciences et Technologies, des Sciences Économiques et de Gestion et des Sciences Sociales. Elle a accueilli 242 étudiants en 2020.



Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN)



L’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN) est une uni¬versité à vocation agricole créée par Décret n°2013-173 du 25 janvier 2013. Elle forme des étudiants(es) à l’agriculture et aux métiers connexes pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité. L’USSEIN compte 3089 étudiants en 2020.



ISEP de Thiès, Richard Toll, Bignona, Diamniadio et Matam



Les ISEP sont des instituts publics qui forment des techniciens supérieurs dans les domaines variés comme la mécanique, Sciences Agronomiques et Agro-Business, Industries Extractives et Minières etc. Le Sénégal compte aujourd’hui cinq (5) ISEP que sont :



ISEP Thiès

ISEP Bignona

ISEP Richard Toll

ISEP Matam

ISEP Diamniadio.



Les cinq ISEP ont accueilli 2058 apprenants en 2020.



Le Projet Gouvernance et financement de l’enseignement su¬périeur (PGF-Sup)



Le Projet Gouvernance et financement de l’enseignement supérieur axé sur les résultats (PGF Sup) a pour objectif de renforcer le niveau d’efficacité, de qualité et de redevabilité du système d’enseignement supérieur au Sénégal. Financé par la Banque mondiale, le PGF Sup a investi sur l’accès, la qualité et sur le renforcement de la Gouvernance de l’Enseignement supérieur.



La création des Centres d’Excellence africains (CEA)



Le projet des centres d’excellence africains (CEA), financé par la Banque mondiale dans quelques pays africains dont le Sénégal, vise à soutenir des filières d’enseignement spécialisées dans les domaines de la Science, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques (STIM), mais aussi de l’Agriculture et de la Santé. Les centres d’excellence africains sont mis en place pour accroitre les compétences dans des filières spécifiques ayant un impact sur le développement. Ils constituent une réponse à la forte de¬mande non satisfaite de techniciens, d’ingénieurs, de personnels médicaux, d’agronomes et de chercheurs hautement qualifiés pouvant contribuer à la croissance des secteurs en plein essor tels que l’agriculture, les technolo¬gies de l’information et de la communication, l’énergie hydraulique ou les infrastructures.



Écoles supérieures d’ingénieurs



Le Sénégal compte des écoles d’ingénieurs comme l’EPT, l’ESP/UCAD, l’ISFAR/UADB qualifiées pour la formation de ressources humaines de qualité dans le domaine pointu de l’ingénierie.

Le choix de Thiès



Le projet de création de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), est situé à Thiès distante de 70 km de la capitale Dakar. Thiès est une ville estudiantine d’environ 765 213 habitants, elle compte 17 établissements d’enseignement sup, et près de 5000 étudiants. Thiès abrite 1 université publique : l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), 1 école d’ingénieur (EPT) qui héberge le projet, des établissements d’enseigne¬ment supérieur privés (12) et plusieurs lycées et collèges publics et privés (l’IA de Thiès compte, en 2021, 354 établissements d’enseignement moyen secondaire).



L’École polytechnique de Thiès qui accueille le projet CPGE en libérant une partie de son espace géographique, est une école d’ingénieur forte de 48 ans d’expertise dans la formation d’ingénieurs de conception en Génie Civil, Génie Informatique et Télécommunications, Génie Électromécanique et Génie Aéronautique. Elle a accueilli durant l’année scolaire 2020-2021 un effectif de 403 élèves ingénieurs. La réputation de l’EPT, et l’environnement de travail propice aux développement des classes préparatoires ont été déterminants dans le choix du site.



Un corps enseignant trié sur le volet



Pour former l’élite scientifique du pays, le Président Macky Sall exige l’excellence, la rigueur et la transparence à tous les niveaux du processus. Ainsi, pour le recrutement des enseignants, un appel à candidature a été ouvert le 22 février 2022 sur le site du Ministère de l’Enseignement supérieur. A la date de clôture des candidatures, cent vingt-sept (127) dossiers ont été reçus pour les postes d’enseignants en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles d’ingénieurs (CPGE).



Trois mois plus tard, lundi 18 avril 2022, la commission de recrutement se réunit pour choisir ceux qui seront chargés de dispenser les cours pour les options Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur (MPSI) et Physique, Chimie, Sciences de l’Ingénieur (PCSI).



Et pour évaluer les dossiers, les critères adoptés à l’unanimité par les membres de la Commission, ont été retenus. L’examen des dossiers éligibles a ainsi été fait sur la base de 10 critères pondérés et sur affectation d’une note sur 100 avec les exigences sui-vantes : vérification que le dossier physique a bien été déposé ; conditions pour être convoqué à un en¬tretien : avoir obtenu une note supérieure ou égale à 75 sur 100.



Cinq professeurs sénégalais et trois professeurs expatriés



Ainsi, le 24 juin 2022, la commission de recrutement, sur la base des résultats globaux capitalisés, a proposé les candidats ci-dessous listés aux postes d’enseignants en CPGE. Cinq professeurs sénégalais qui seront finalement retenus (situation du projet CPGE au 03/10/2022) pour les matières fonda¬mentales, en plus des professeurs expatriés pour l’accompagnement. Il s’agit de :



M. El Hadji Lamine Sokhna né le 19/02/1989 : Mathématiques-MPSI

M. Bassirou Dembele né le 06/10/1989 : Ma¬thématiques-PCSI

M. Gora Dieye né le 14/08/89 : Physique PCSI

M. A Ehemba né le 12/07/1986 : Physique MPSI

Ibrahima Diouf né le 21/10/84 : Chimie MPSI et PCSI.



Les expatriés



M. J. H. Cohen (France) : Mathématiques

M. P. Bogard (France) : Physique

M. A. Leffi (Tunisie) : Sciences de l’Ingénieur



De la rigueur et de l’excellence



L’excellence et la même rigueur ont également présidé à la sélection des élèves. 514 candidatures ont été reçues (85 mentions très bien et 429 mentions bien), par la commission de sélection. Et grâce à une application rigoureuse des critères (moyenne spécialité + moyenne pondérée dossier + moyenne pondérée bac 2 + (20-age candidat), une liste de 50 élèves a été arrêtée pour la session 2022.