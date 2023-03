Des cocktails Molotov saisis au Coud de l’Ucad

La sécurité du Coud dit avoir procédé, dans l’après-midi du 30 mars 2023, à une saisie de lots de Cocktail Molotov de fabrication artisanale au sein du campus social du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).



La découverte a été faite dans des sachets noirs. Les agents de la sécurité du Coud y ont trouvé 30 cocktails molotov de fabrication artisanale et 25 masques à gaz. Ils ont été signalés à l’autorité du Coud, qui a saisi, à son tour, le commissaire du Point E. La direction du Coud compte saisir toutes les autorités compétentes, pour des enquêtes approfondies, révèle "Rewmi".



« C’est une importante quantité de cocktails Molotov et de masques à gaz qui a été saisie au niveau du stade, entre le Rectorat et le Campus social. Le matériel a été emballé dans des sachets en plastique. C’était quelque chose qui était préparé. On ignore, pour le moment, les auteurs de ces actes. On nous a signalé la présence de ce dispositif à l’intérieur du campus. Nous avons interpellé le commissariat de Point E. Nous allons poursuivre les investigations pour identifier les auteurs », a fait savoir Ameth Tidiane Cissé, chef de sécurité du COUD.