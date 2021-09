Des copies de passeports diplomatiques de son fils retrouvées chez Condé, le député Boubacar Biaye brise le silence (vidéo) Son nom trainé dans la boue par El Hadji Condé dans une affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques, le député Boubacar Biaye a brisé le silence. Dans un entretien téléphonique, le parlementaire a indiqué n’être mêlé ni de prêt ni de loin à cette affaire de combine illégale.



En effet, le cerveau de cette entreprise de trafic de visas et passeports illégal avait cité les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye comme étant ses principaux alliés dans son trafic. D’ailleurs des copies de passeports diplomatiques du fils de l’honorable Boubacar Biaye ont été retrouvées lors d’une réquisition effectuées au domicile de Biaye.



Boubacar Biaye a apporté des éclaircissements sur cette affaire qui secoue l’Assemblée nationale et dont il serait mouillé jusqu’au cou.



