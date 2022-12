Des couacs au Conseil présidentiel à Tambacounda : Très vigilant, Macky Sall gomme les impairs !

La rencontre allait se tenir sans les élus, notamment les maires. Car les sièges ont été occupés par les politiciens.



Et les maires qui étaient invités à y prendre part, n’avaient pas pu accéder à la salle. Idem pour certains détenteurs de cartons d’invitation, comme le Directeur du Budget et celui de l’Aser.



Constatant ces impairs, le Président Macky Sall est intervenu pour faire revenir les gens. A cause des couacs, les maires et autres élus de la région de Tambacounda ont failli rater le Conseil présidentiel tenu hier, dans l’enceinte de la Gouvernance, sous la présidence du chef de l’Etat.