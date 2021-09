Des déchets, des peaux d’animaux… : Après le Magal, Touba sous le poids des ordures Les ordures jonchent les rues de la ville sainte. Même si les pèlerins ont plié bagages, derrière eux, la saleté s'est invitée en intruse. Durant des jours, Touba a été le point de convergence pour des millions de fidèles. Dans le cadre du Magal, des milliers de bêtes ont été immolées. Dès lors, ce sont des montagnes d’ordures qui campent le décor dans certains quartiers et autres ruelles.

De la Grande Mosquée à Daaray Kamil, la bibliothèque, toute cette allée est sous l’emprise des ordures: canettes, bouteilles et sachets d’eau vides. En outre, une odeur nauséabonde s’empare de l’atmosphère, à cause des restes de nourriture.



« Ça pue vraiment, il faut tout mettre dans un trou », ordonne un père de famille à ses enfants. « Toutes ces ordures seront évacuées par une équipe qui s’en charge. Après chaque Magal, c’est comme ça », indique une dame qui s’affaire devant un fourneau. Ce que confirme le président de la Commission assainissement du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdou Latif, fils aîné de Serigne Abdou Latif.



Selon lui, la Commission assainissement entre en vigueur à la veille du Grand Magal en nettoyant, pendant quatre jours, toute la ville, sous l’égide du Khalife général des Baye Fall. La Commission assainissement a été créée en 2008 par Serigne Bara Mbacké. « Notre rôle est de nettoyer à plusieurs reprises la ville de Touba. Chaque année, près de 12 tonnes d’ordures sont évacuées. La ville sera nettoyée à deux reprises. Nous attendons que les commerçants plient bagages pour nous y atteler », informe Serigne Cheikh Abdou Latif.



Les camions seront mobilisés, des moyens humains aussi, dont les Baye Fall. Dans un contexte où la ville de Touba fait face aux inondations, les récentes pluies ont aussi aggravé la situation.











