Des documents troublants et des arrestations : Le mystère s’épaissit dans l’affaire Tabaski Ngom

Alors que les auditions à la Division des investigations criminelles (Dic) ont dévoilé des ramifications insoupçonnées dans l’affaire Tabaski Ngom, de nombreuses zones d’ombre restent à élucider.



Plongée dans un tourbillon judiciaire depuis son arrestation, Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor et ex-Agent comptable particulier (Acp) de l’Aprosi, du Bos/Pse et dernièrement, de la Crse, est désormais au cœur d’un scandale tentaculaire. Accusée d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système, elle croupit en détention préventive depuis jeudi dernier, alors que l’enquête de la Division des investigations criminelles (Dic), bouclée après 96 h et 10 minutes de garde-à-vue, n’a pas livré tous ses secrets.



Selon "L’Observateur", repris par "Senenews", une perquisition minutieuse a été menée au domicile de Tabaski Ngom, et les enquêteurs de la Dic ont mis la main sur plusieurs documents troublants, dont des factures ornées de l’enseigne de sociétés variées. Une découverte qui pourrait mener à d’autres arrestations. D’ailleurs, pour avoir le cœur net sur la situation des entreprises en question, l’Apix a été sollicitée pour lever toute ambiguïté sur leur statut juridique.



La Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse), initiatrice de la plainte ayant accéléré l’incarcération de Tabaski Ngom, a également transmis à la Dic des preuves accablantes, accompagnées de documents fournis par les membres de la Crse, dont I. Niane, A. Ndiaye et N. Sylla.



Convaincus que l’argent a laissé des traces, les enquêteurs, qui traquent les 700 millions disparus des caisses de la Crse, ont envoyé des réquisitions auprès des institutions financières pour vérifier si Tabaski versait de l’argent ou détenait un compte bancaire avec des mouvements suspects. Selon les mêmes sources de "L’Observateur", la Dic a reçu des réponses sur des transactions de Tabaski Ngom au Crédit Mutuel, à la Banque Agricole et à la Bgfi Bank.



Pour remonter toutes les pistes, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a également été saisie, ainsi que la conservation foncière, pour vérifier si Tabaski Ngom possède des biens immobiliers. Le notaire Moustapha Ndiaye a été aussi sollicité à cet effet. La Direction des transports terrestres a également été sollicitée pour identifier des voitures immatriculées à son nom, des biens souvent utilisés dans des cas de blanchiment. Mais parmi ces réquisitions envoyées, certaines n’ont pas encore connu de réponse.



Ce dossier, déjà explosif, a entraîné l’arrestation d’autres mis en cause. Djim Momath Bâ, ancien Directeur général de l’Agence de promotion des sites industriels (Aprosi), a été inculpé pour «complicité de détournement de deniers publics» et placé sous contrôle judiciaire. Face aux contestations houleuses devant le magistrat du parquet financier, il a dû s’acquitter d’une caution de 90 millions de francs Cfa pour recouvrer une liberté provisoire, assortie d’un contrôle judiciaire. Mor Guèye, en prison depuis jeudi, quant à lui, fait l’objet d’accusations similaires, à savoir «association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux».

