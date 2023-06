Des efforts nécessaires autour de l'impôt mondial minimum

Seulement voilà, le consensus à l’appui de cet accord semble s’éroder. Si l’Union européenne et d’autres membres de l’OCDE ont commencé à



L’autre volet de l’accord – le mécanisme consistant à réorienter vers les pays signataires une faible part des bénéfices des plus grandes multinationales – appelle à un traité multilatéral contraignant. Impossible pour les États-Unis, puisque la ratification du moindre traité nécessite une majorité de deux tiers au Sénat. Les Républicains ont d’ores et déjà fait clairement savoir qu’ils s’opposeraient à tout nouvel impôt sur les multinationales américaines.



Or, même sans accord multilatéral formel, davantage de pays pourraient adopter unilatéralement d’



La déception est si profonde que plusieurs pays africains ont



Ces initiatives sont tout à fait compréhensibles. En vertu des règles actuelles, les multinationales parviennent aisément à échapper au paiement de leur juste part d’impôt, en enregistrant leurs bénéfices dans des juridictions faiblement imposées. Résultat, les gouvernements se retrouvent privés de recettes fiscales (à hauteur de



L’accord de 2021 était censé mettre fin à tout cela. Le temps que les négociations s’achèvent, il avait néanmoins déjà été vidé de sa substance, au point de n’aboutir qu’à peu de recettes supplémentaires pour les pays en voie de développement.

L’impôt minimum était par exemple supposé être renforcé par un ensemble de règles imbriquées visant à déterminer quel État était en droit de taxer les bénéfices sous-imposés des multinationales. Seulement voilà, en pratique, l’organisation de ces règles a fait en sorte que l’essentiel des recettes soit collecté soit par les pays d’immatriculation (principalement les grandes économies développées), soit par des paradis fiscaux tels que l’Irlande, la Suisse ou Singapour, qui ont seulement fait passer à 15 % leurs taux d’imposition extraordinairement faibles.



Le passage d’un monde sans impôt minimum à un plancher de 15 % peut sembler constituer un pas en avant. Or, tout à toujours laissé à craindre que ce minimum peu élevé devienne la nouvelle norme, c’est-à-dire qu’une réforme censée placer plus haut la barre finisse en réalité par l’abaisser. Et dans la mesure où les pays en voie de développement recourent comparativement davantage aux recettes de l’impôt sur les sociétés, il était à prévoir que ces États finissent grands perdants.



La règle régissant par exemple la réorientation des droits de percevoir l’impôt ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de multinationales, et à moins d’



Par conséquent, non seulement l’accord de 2021 mésentend-il l’économie de l’imposition des bénéfices des sociétés, mais il renforce également les inégalités mondiales en ne conférant que peu de recettes à des pays en voie de développement pourtant actuellement confrontés au parfait désastre d’une crise à la fois énergétique, alimentaire et de la dette. Le fait que les États prennent eux-mêmes les choses en main en dit long sur la fragilité du consensus actuel et sur la nécessité de davantage de réformes.



Les pays riches ont toujours eu tendance à entraver les efforts des pays en voie de développement visant à jouer un rôle actif dans la détermination des règles du jeu internationales. Autour de la table, il ne suffit pas de laisser un chaise libre aux représentants du Sud global. Ce qui importe, c’est que les autres négociateurs présents écoutent et répondent de manière significative à leurs préoccupations. Les dirigeants mondiaux doivent tenir compte des demandes des pays en voie de développement, et convenir d’une nouvelle ronde de négociations, plus inclusive, afin de parvenir à une réforme fiscale mondiale plus équitable et plus durable.



Traduit de l’anglais par Martin Morel

Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, est professeur à l’Université de Columbia, et coprésident de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés. Tommaso Faccio est directeur du secrétariat de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés.

© Project Syndicate 1995–2023

