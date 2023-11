Des élèves de CE1 au CM1 partis ou morts en émigration irrégulière : Les révélations d’un directeur d’école de Mbour En dépit des nombreux cas de décès, des multiples interpellations et appels à la raison, le phénomène de l’émigration clandestine continue de plus belle. Mbour est l’un des départs pour ces voyages périlleux. Et parmi les candidats à cette aventure suicidaire, les enfants. Le Directeur de l’école Tamsir Demba Sall révèle que nombre de ses élèves du CE1 au CM1 ont pris le large pour rejoindre l’Espagne et beaucoup d’entre eux sont morts.

«Cette année, près de 15 élèves ont abandonné l’école pour l’Espagne»



L’école Tamsir Demba Sall est situé au quartier Tefess de Mbour derrière le lycée Demba Diop. Jadis, école d’application, qui a formé bien de cadres, l’établissement subit les affres de l’abandon scolaire dû en partie à l’émigration irrégulière. Le Directeur Daniel Bassene déplore que beaucoup de ses élèves aient abandonné les bancs pour prendre la pirogue et risquer leurs vies.



«L’école se situe dans un quartier de pêcheurs qui, en un certain âge, ayant perdu leurs forces, tiennent à ce que leurs enfants les remplacent. La conséquence est qu’il y a beaucoup de cas d’abandons scolaires», a confié le Directeur Daniel Bassene.



Ces abandons scolaires sont exacerbés par le phénomène de l’émigration irrégulière. «Nous sommes dans un quartier de pêcheurs. Les parents ne sont pas portés vers l’école. C’est un peu difficile de leur faire comprendre l’importance des études. Cette année, il y a environ 15 élèves du CE1 au CM1 qui ont abandonné l’école pour aller en Espagne. Chaque année, nous perdons le cinquième de nos effectifs», déplore M. Bassène.



«Que les autorités prennent des mesures contre cette tragédie !»



«L’année dernière, nous avions un résultat de 50% au Cfee. Ce n’est pas du tout fameux. Nous nous battons pour sensibiliser les parents afin qu’ils aient conscience de l’importance de l’école et qu’ils arrêtent de sacrifier leurs enfants en les envoyant en Espagne par la mer», ajoute M. Bassène.



Le Directeur de l’école Tamsir Demba Sall confie que certains de ces élèves candidats à l’émigration sont morts. «Il faut vraiment que les autorités prennent les mesures idoines contre cette tragédie. Il arrive que des parents viennent m’annoncer que leurs enfants qui sont élèves de l’école sont morts en mer sur le chemin de l’Espagne. Si certains candidats à l’émigration agissent sans le consentement des parents qui ne sont même pas informés de leur décision, d’autres sont encouragés par leurs mamans qui financent leur voyage», a- t-il dit.

emedia



