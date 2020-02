Des émissaires d’Oustaz Oumar Sall ont récupéré Awa Ndiaye Awa Ndiaye aurait finalement rejoint son mari. La jeune femme de 19 ans qui avait fugué et qui a été retrouvée à Touba, aurait été remise à des émissaires de Oustaz Oumar Sall, qui ont remis à la police de Dianatou une procuration légalisée, selon L’Observateur. Portée disparue il y a une semaine, la jeune dame a été retrouvée à la Grande mosquée de Touba par la dahira Moukhadimatoul Khidma et refusait de rejoindre son mari, évoquant de mauvais traitements à son encontre.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos