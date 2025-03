Des familles libanaises et des hommes d’affaires affectés par l'annulation de baux fonciers à Dakar L’annulation de plusieurs baux fonciers par l’État, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil des ministres du 12 mars dernier, a entraîné des conséquences majeures pour certains hommes d’affaires et personnalités politiques.



Deux grandes familles libanaises ont ainsi perdu un site situé derrière la Clinique du Cap, dont la valeur est estimée à plus d’un milliard de FCFA. D’après L’Observateur, cette décision s’inscrit dans le cadre des recommandations issues de l’audit foncier commandité par le gouvernement pour examiner la légalité des occupations du Domaine public maritime (DPM). Les résultats de cet audit ont révélé plusieurs irrégularités dans l’attribution de ces terrains, justifiant leur annulation immédiate.



Le journal souligne que cette mesure ne concerne pas uniquement ces familles libanaises, mais touche également d’autres détenteurs de baux fonciers à Dakar et dans d’autres régions. Revenant sur l’historique de la gestion du littoral, L’Observateur rappelle que sous le régime du Président Léopold Sédar Senghor, toute construction sur le domaine maritime était interdite afin de garantir l’accès des populations à la mer. Toutefois, au fil des ans, des changements politiques et des décisions contestées ont conduit à une privatisation progressive de ce patrimoine, suscitant l’indignation des associations de défense du littoral.



Enfin, selon les informations relayées par L’Observateur, le gouvernement a également décidé de suspendre l’instruction de nouvelles demandes de bail sur certains sites, dans l’attente d’un plan d’aménagement concerté. Par ailleurs, un contrôle accru des attributions foncières multiples sera mis en place pour limiter les abus et garantir une gestion plus équitable du foncier.



