Des familles soulagées à Mbacké : 27 971 ménages bénéficient du Cash transfert Dans le département de Mbacké, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale a procédé au lancement du transfert monétaire exceptionnel destiné aux ménages inscrits dans le Registre national unique (Rnu), nous informe « L’As ».

Lors de la cérémonie, Samba Ndiobène Ka a précisé que dans la localité, 27.971 ménages seront pris en compte pour un montant de 2.237.680.000 FCFA. Dans son discours, le ministre a salué l’initiative, estimant qu’elle va certainement impacter positivement la consommation des ménages, redynamiser la production et accompagner l’éducation des enfants.



Il ajoutera que par souci de transparence, un système de réclamation a été mis en place. L’objectif est de faciliter les réclamations basées sur un dispositif local et un numéro vert qui permettront aux populations de signaler, au besoin, des dysfonctionnements.



Pour rappel, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a procédé, mardi 10 mai 2022, au lancement officiel des opérations de transferts monétaires exceptionnels pour les ménages du Registre national unique (RNU). Cette opération est destinée à renforcer la résilience de près de 543 000 ménages. Chaque ménage recevra 80 000 FCFA, a annoncé le chef de l’État.



