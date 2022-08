Des femmes utilisent les pertes vagi.nales comme parfum pour attirer les hommes

Les médecins mettent en garde contre une nouvelle tendance virale TikTok qui voit les femmes célibataires utiliser leurs pertes vaginales comme parfum.



L’acte appelé ‘Vabbing’ – qui consiste à enduire de liquide derrière les oreilles et le cou – a été rendu populaire par la Tiktokeuse américaine Mandy Lee dont la vidéo originale a accumulé 1,5 million de vues.



Les partisanes de cet acte affirment que cela augmente les chances d’attirer les hommes en diffusant leurs phéromones – des produits chimiques fabriqués par le corps pour attirer des partenaires chez certains animaux.



Mais les médecins disent qu’il y a peu de preuves pour soutenir que cela fonctionne de la même manière chez l’homme et avertissent que la tendance comporte de graves risques d’infections vaginales, y compris le muguet.



Le Dr Paraskevi Dimitriadi, gynécologue privé à Londres, a déclaré à MailOnline que cela pourrait également entraîner des problèmes de fertilité. Les bactéries sur les doigts des femmes peuvent entraîner une maladie inflammatoire pelvienne, où les insectes se propagent du col de l’utérus aux organes plus haut, a déclaré le Dr Dimitriadi.



Cela peut entraîner des cicatrices dans les trompes de Fallope, ce qui rend difficile l’accès des ovules fécondés à l’utérus.



Le Vabbing est une technique d’attraction s3xuelle où une femme utilise ses propres fluides corporels comme parfum pour tenter d’attirer un prétendant. Les femmes sont encouragées à mettre le liquide derrière leurs oreilles, sur leur cou et sur leurs poignets avant de sortir.



Le terme vabbing existe depuis 2019, mais la technique est soupçonnée de remonter à des siècles.



On dit que la pratique déclenche une réponse basée sur les phéromones, mais la science ne la confirme pas.



« Le système olfactif d’un humain est assez faible par rapport à d’autres mammifères », a déclaré l’expert en sexe Shan Boodram, qui a inventé le terme.



Vabbing – une combinaison des mots «vagina» et «dabbing» – a été utilisé pour la première fois comme hashtag sur TikTok en juin. Les vidéos contenant la phrase ont depuis accumulé des millions de vues.

Afrikmag