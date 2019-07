Des gendarmes soutirent 4 millions de francs à un Marocain et risquent 10 ans de travaux forcés

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Les gendarmes Aly Diop, Waly Diop, André D. Faye et Ibrahima Faye Ndiaye risquent une peine de 10 ans de travaux forcés, s’ils sont reconnus coupables d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et extorsion de fonds par la Chambre criminelle, le 6 août 2019 prochain.



En effet, il leur est reproché d’avoir soutiré au Marocain, Mouhammed Fagoul, la somme de 4 millions de francs CFA.



Selon L’As, les accusés avaient arrêté le Marocain à bord de son véhicule de marque Peugeot, au niveau de l’autoroute à péage, à hauteur de Diamniadio, en avril 2016.



Ils l’ont menacé de l’arrêter pour terrorisme, afin de pouvoir lui soutirer de l’argent. Pour se tirer d’affaire, Mohammed Fagoul s’est rendu à la banque pour retirer les 4 millions dont il est question. Le procureur a requis contre les gendarmes, 10 ans de travaux forcés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos