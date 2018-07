« Des gens souhaitaient l’échec du Sénégal », Abdoulaye Sow, 2e Vice-président de la FSF

Invité hier de l’émission RFM Matin, le 2e vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow a soutenu qu’il y a des gens qui souhaitaient l’échec du Sénégal. « Il y a des gens qui souhaitaient que le Sénégal fasse des contre-performances dans Cette coupe du monde. Que l’on prenne par exemple des scores fleuve, que l’on soit humiliés.



Mais heureusement, leurs vœux n’ont pas été exaucés. Si on nous juge juste par rapport à nos résultats dans cette Coupe du monde, je pense que c’est donc toutes les fédérations africaines qui doivent démissionner. Parce que nous sommes 5 sélections à nous être qualifiées et de ces 5 sélections, le Sénégal a réalisé les meilleurs résultats dans le jeu et du point de vue comptable ».









