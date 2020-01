Des journées d’interventions chirurgicales gratuites au district de Koungheul : plus 50 patients subiront des interventions chirurgicales Le maire de Koungheul, le Secrétaire d’Etat Mayacine CAMARA et le médecin chef régional Mamadou Moustapha DIOP, ont coprésidé hier la cérémonie d’ouverture des «journées d’interventions chirurgicales», organisé au district sanitaire de Koungheul. Des Journées qui permettront à une cinquantaine de patients sélectionnés à partir de la liste d’attente du bateau Mercy chip et les cas d’hydrocéphale recensés lors de la campagne MTN de bénéficier d’interventions chirurgicales.

Le district sanitaire de Koungheul vient de démarrer des «journées d’interventions chirurgicales gratuites», organisé par Le Médecin chef du district Sanitaire de Koungheul, et son personnel en partenariat avec le ministère de la santé et de l’action social. Ces journées qui permettront à plus d’une cinquantaine de patients de subir des examens et interventions chirurgicales restent une «initiative à perpétuer», selon le Médecin chef régional de Kaffrine, M. Moustapha DIOP, qui reconnaît que «cette mission médicale nous permettras d’assurer un service public à plus d’une vingtaine de patients.



Les médecins venant de Dakar se sont mobilisés pour nous aider à rendre un service public aux populations. Nous devons nous engager à poursuivre ce compagnonnage et se renforcer mutuellement en termes de compétences, au grand bonheur des patients», a dit Dr DIOP.



En effet, ces patients ont bénéficié de services d’une équipe de médecins spécialistes en chirurgie générale qui effectuaient une mission médicale pendant trois jours. Cette mission s’inscrit dans le cadre du Programme de chirurgie mobile du Sénégal, mené par le ministère de la santé. En plus de réaliser des interventions chirurgicales au profit des patients âgés entre 4 et 71 ans, les médecins venant de Dakar, spécialisés en chirurgie générale, ont consultés pour le premier jour 19 patients. Un partenariat entre le district sanitaire de Koungheul et le ministère de la santé qui va permettre, à en croire le maire Mayacine CAMARA, de «soulager les Koungheulois et de mobiliser une grande expertise médicale dans des spécialités afin d’accompagner les populations».



Face à la presse le maire de Koungheul déclare que: « Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Koungheul car on a reçu des chirurgiens qui sont venus pour nous aider dans le domaine des opérations. Ce qui était une forte doléance dans le département et la commune de Koungheul. Le Ministre de la santé, de surcroît émissaire du Président, car occupant les affaires liées à la santé dans le gouvernement, a déployé des docteurs dans les régions pour résoudre les difficultés liées à la santé. »



Le maire de Koungheul a dit toute sa satisfaction au Ministre de la santé et à l’équipe qui ont fait le déplacement « En tant que autorité locale, on apprécie ce geste qui est venu à point nommé. Après cette sollicitation réalisée par le Ministre de la santé, nous sommes rassurés sur tout ce qu’il nous dira. Rien que de voir le nombre important de patients démontre à suffisance l’utilité de cette journée. Sans passer sous silence le courage et l’abnégation du médecin de district, qui malgré l’insuffisance des moyens, réussi quand-même à faire de grandes choses »



« L’équipe municipale que je dirige en tant que Maire peut témoigner que depuis 2012, les choses évoluent. La preuve on est passé d’un petit centre de santé à un grand district, bien bâti et bien équipé. Ce qui reflète la vision du Président Macky Sall. La santé est spéciale car seul le concerné voit l’importance, contrairement aux finales de football ou cérémonies religieuses. Ce que nous souhaitons désormais, c’est avoir une ambulance de dernière génération. »déclare -t-il



Concernant les manquements notés au sein de l’hôpital de Koungheul, le maire relate que : « On a parlé avec le Ministre sur ce cas, et il nous a rassuré qu’il va en doter la ville de Koungheul. Et comme il respecte et tient ses engagements, on ne peut qu’espérer. L’autre chose c’est que certes ces actions sont bonnes mais nous voulons qu’il y ait quelqu’un à Koungheul capable de faire ces opérations. Etant donné que le matériel est là, le lieu disponible, c’est la personne compétente qui manque (chirurgien: Ndlr). On l’a expliqué au Ministre de la santé, il a promis de répondre favorablement. Si nous avons deux, ça suffira largement pour couvrir tout le département. »



« Cet hôpital a une dimension régionale, car les gens viennent de partout (Kaffrine, Kaolack, Tamba: Ndlr) pour y chercher des soins. Ceci aussi est dû à la position géographique de Koungheul qui est à mi-chemin entre Kaffrine et Tamba. Avec la traversée de la route nationale, ce district doit être un centre d’intervention à chaque fois qu’il y ait un besoin. »Fulmine le maire



«En parlant des activités sanitaires que la mairie à organiser Mayacine parle d’une réussite totale : « Dans le cadre de nos activités sanitaires, on avait organisé Octobre Rose qui a été une grande réussite. On en profite pour remercier le Ministre de la santé et le personnel sanitaire qui sont les vrais artisans de cette réussite. »



Le secrétaire d’Etat Mayacine CAMARA a profité de l’occasion pour parler des journées de consultations gratuite du 07 au 08 février : « C’est sur ces pensées qu’une ONG Américaine veut nous aider avec deux journées de consultation gratuite. Le 07/08 février, nous invitons toute la population à venir profiter de ces soutiens qu’un groupe de médecins va les offrir. Ces derniers viendront des États Unis, Dakar et Kaolack pour épauler leurs collègues qui sont à Koungheul afin de prendre en charge toutes les maladies auxquelles la population rencontre. »



« À l’image de cette organisation, on sera dans l’obligation d’éviter tous rassemblements folkloriques. La municipalité et l’ONG veilleront à ce que la population en tire profit. Sans la santé rien ne peut se faire, ni le travail, ni l’éducation. » Dixit Monsieur CAMARA



Mayacine CAMARA terminera pour dire que: « En bonne santé, on travaille et on gagne de l’argent pour mieux vivre, la santé avant tout. De plus Mieux vaut prévenir que guérir, c’est notre mission. Pour finir je dirais juste que les activités, sur les trois derniers mois, en matière de la santé à Koungheul confirment l’exécution de nos devoirs envers cette population. »



Docteur Ibrahima KA membre de la délégation des médecins venant de Dakar, de dire que cette activité entre dans le cadre du programme, initié par le Ministère de la santé dans le but de les aider à guérir certaines maladies qui nécessitent une opération : « On a démarré une activité qui a été prévue depuis très longtemps pour la population de Koungheul. Dans le but de les aider à guérir certaines maladies qui nécessitent une opération. Et ce, pour des malades qui n’ont pas de quoi assurer ces soins. Le Président de la République dans son travail avait pensé mettre à la disposition du Ministre de la santé un camion mobile en chirurgie, ayant un bloc opératoire, box de stérilisation, qui se chargera de mener des opérations gratuitement. Je pense que c’est un soutien de taille pour toute la population de la région de Kaffrine en général et la zone de Koungheul en particulier. »



Pour la possibilité d’avoir à nouveau ces journées Dr KA affirme que : « On y travaillait avec le Médecin chef Dr Elhadj Malick Niang, du fait que c’était un souhait pour nous. Pour preuve la demande en chirurgie est devenue plus importante dans cette zone. Donc ces genres de campagne sont à pérenniser, même si c’est par mois, ou deux mois avec le Médecin chef Ce dernier maîtrise bien la zone et connait les malades qui ont besoin de cette opération. Dès que la liste est calée, les installations en place, on va se déplacer de nouveau et assurer le reste avec l’équipe de Kaffrine et les ressources locales, même le district de Koumpentoum et de Ranerou seront de la partie. »



« Je salue cette initiative. Je suis très content et reconnaissant envers le district de Koungheul, maître d’œuvre de cet événement qui est très bénéfique pour la population. En temps normal, nous devrions se déplacer pour aller se soigner, mais comme vous le voyez ils se sont déplacés avec le camion en chirurgie jusqu’à nous pour nous soigner. Je remercie vraiment le Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. » Déclare un des patients opéré avec succès



Il ajoute qu'il ressent rien maintenant : « Alhamdoulilah je me sens très bien, ce qui me causait des problèmes, ils l’ont extrait sans difficulté. Je ne ressens aucune fatigue et tout celà gratuitement. Comme je l’ai dit, si on devait faire le télescope, ça allait beaucoup nous coûter. Alors si on ne bouge pas et qu’ils fassent tout pour nous, je ne peux que remercier le Tout Puissant. »



Au finish le patient lance un appel au ministre Abdoulaye Diouf SARR et remercie Elh Malick NIANG et son équipe en disant que : « Le message que je lance, c’est de les solliciter pour qu’ils continuent de le faire même si c’est par 2 mois. La population en bénéficie, sans oublier que nous avons un grand district avec un personnel endurant. Les malades devaient rallier Kaolack, Dakar pour se soigner. Heureusement que cette fois ci, ils sont venus jusqu’à nous donc encore une fois nous remercions Dieu. Ainsi que toute l’équipe venue assister les malades avec tous les soins. Nous prions pour eux, que Dieu les accompagne. Mention spéciale à Docteur Elhadj Malick Niang et son adjoint Diankha, ils ont vraiment du mérite. »





