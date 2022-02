Des libéraux dénoncent la gestion de Mayoro Faye

Les résultats du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) à travers la grande coalition Wallu Sénégal aux dernières élections locales, continuent de défrayer la chronique dans la ville de Saint-Louis. Des libéraux insatisfaits des 6% collectés par Wallu Sénégal, tirent à boulets rouges sur le candidat Mayoro Faye.



Pour Samba Wade, président de la Fédération départementale du Pds et ses partisans, le seul responsable de la régression du Pds à Saint-Louis, est Mayoro Faye. A l’en croire, ces résultats sont la conséquence de la gestion clanique de leur candidat, qui a préféré investir sur les listes, des membres de sa famille, ses amis et ses proches au détriment des militants libéraux. Pis, ajoutent-ils, ces « contre-performances ne sont que la partie visible de l’iceberg ».



Samba Wade et ses amis estiment que les militants libéraux souffrent parce qu’ils n’ont plus accès à Karim Wade, ni au secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade. Ils accusent également Mayoro Faye de vouloir écraser tous les responsables du parti à Saint-Louis. D’après eux, le candidat malheureux des élections locales est dans le copinage. Et ils révèlent que M. Faye avait interdit à certains militants, d’aller au meeting du parti présidé par Mamadou Lamine Diallo. Aussi, ces libéraux réclament-ils le retour de Me Fatima Fall, qui a tout donné au Pds ainsi que Ameth Fall «Baraya».













L'As