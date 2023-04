Des lueurs d’espoir se confirment à Sangomar : Le projet pétrolier est achevé à 82% Le géant australien du pétrole et du gaz Woodside a déclaré que son projet de développement de Sangomar était achevé à 82% et il compte sortir le premier baril de pétrole avant la fin de l’année.

Rapporté par « L’As », l’opérateur de Sangomar indique dans son rapport du premier trimestre que le programme de forage progresse car dix des 23 puits sont achevés. Le forage en mer a commencé à la mi-2021.



Deux navires de forage Diamond Offshore, l’Ocean Black Rhino et l’Ocean Black Hawk, forent les puits. Woodside précise aussi que l’installation et les tests des conduites d’écoulement rigides, totalisant 101 km, sont terminés.



Sur cette lancée, la campagne d’installation sous-marine a progressé au cours du trimestre et l’installation de l’ombilical étant désormais achevée à 37%.



Le champ de Sangomar aura la capacité de production de 100 000 barils de pétrole par jour, renseigne ornoirafrica. Woodside détient une participation de 82% dans le projet Sangomar, PETROSEN détenant les 18% restants.



