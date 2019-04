Des malfaiteurs malmènent un vieillard et le délestent de 700 000 FCfa

Hier, le vieux Ibra Ndao et son neveu Mor Ségnane ont échappé de justesse à la mort. En effet, vers 5h30, à Ngodiba, des malfaiteurs se sont pointés au domicile du vieux Ndao. Sur place, l’un des délinquants qui semble bien connaître les lieux, escalade son mur.



Mais, il est intercepté par Mor, qui lui braque sa torche allumée sur le visage au milieu de la cour. Le jeune est tenu en respec par le malfrat qui tire un coup en l’air. Mor tente de sauver sa peau et rampe pour rejoindre sa chambre. Les malfrats tirent une autre balle qui traverse sa tête et perce le mur de la chambre. Croyant Mor mort, les 6 malfrats se dirigent vers la chambre du vieux. Leur chef leur demande de fouiller le coffre-fort et les poches du grand boubou du vieux qui contenait une forte somme d’argent.



Malmené, le boubou déchiré, le vieux sera délesté de ses 700 000 FCfa et un de ses fusils. Apres leur forfait, les délinquants sont repartis avec le butin à bord d’un 4x4. Informés, les pandores de la brigade de Kaffrine ont ouvert une enquête.















