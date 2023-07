Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Des marqueurs historiques et mémoriels sur la pointe des Almadies Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2023 à 18:56 | | 0 commentaire(s)| La pointe des Almadies, considérée comme ‘’le bout du nez de l’Afrique’’ par sa position géographique, ultime avancée de terre dans l’océan, symbolise un voyage au bout du monde.

Situé au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, ce point le plus occidental du continent africain qui offre une vue imprenable, sera marqué par la reproduction de l’avion de Jean Mermoz et une carcasse de bateau naufragé en métal oxydé à la mémoire des nombreuses épaves témoignant des drames du passé.



Ces marqueurs historiques et mémoriels s'intègrent dans le cadre de la construction en cours de deux hôtels de prestige, l'hôtel Sheraton, un établissement de 5 étoiles et l'hôtel Aloft, un établissement de 4 étoiles, qui seront livrés avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Ce projet de complexe hôtelier représente le plus grand investissement hôtelier jamais réalisé en Afrique de l'Ouest, avec un coût total de 162 millions de dollars (près de 100 milliards de FCFA).



Le charme de l'histoire



Les deux hôtels Sheraton et Aloft seront dotés sur le point le plus à l'Ouest de l'Afrique, de marqueurs historiques et mémoriels témoins du riche passé de la région.



La reproduction de l'avion de Jean Mermoz à proximité de l’ancienne aéropostale de Dakar et celle d’une carcasse de bateau naufragé en métal oxydé offrent une touche supplémentaire de charme et d'authenticité à la Destination Sénégal.



Amadou Loum Diagne, l’actionnaire majoritaire du holding Vacances Cap-Skirring (Vacap), une société de promotion hôtelière et immobilière implantée à Dakar, a présenté, le 25 juillet, le futur complexe hôtelier au Directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf et au maire de la commune de Ngor, Magueye Ndiaye.



Le Directeur Général de l’ASPT a magnifié ce projet qui selon lui, constitue ‘’un nouveau joyau dans l’offre touristique de la Destination Sénégal’’. Il a par ailleurs renouvelé ‘’toute la disponibilité des ressources et de l’expertise de l’agence de promotion pour la mise en place des marqueurs historiques et mémoriels dans ce lieu mythique qu’est la Pointe des Almadies’’.



Dans d’autres grandes destinations touristiques comme l’Afrique du Sud, des marqueurs ont été aménagés à la Cap de Bonne Espérance, pour attirer plus de touristes.



Un engagement en faveur de l'environnement



Les deux hôtels de la Pointe des Almadies sont également engagés en faveur de l'environnement. Des mesures écologiques sont mises en place pour minimiser l'empreinte carbone, la consommation d'énergie et la production de déchets, contribuant ainsi à préserver l'environnement naturel et à construire un avenir durable pour presque l'île du Cap-Vert.



‘’Rendre à la presqu'île du Cap-Vert, toute sa verdure’’, tel est l’objectif de Amadou Loum Diagne. ‘’Ce complexe hôtelier sera doté d’esplanades et de parcs pour le reverdissement de la zone.





















