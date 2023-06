Des militaires libérés réappelés à l'activité (Document)

A compter du 1° juillet 2023, les personnels militaires de la disponibilité, issus des contingents 2019/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, sont rappelés à l'activité. "Le Chef d'Etat-major général des Armées et le Directeur des personnels militaires et de la Mobilisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision", lit-on dans un document signé par le ministre des Forces armées.

