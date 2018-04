Des militants de l’APR dénoncent la gestion du maire de la Commune de Keur Massar

La gestion de Moustapha Mbengue à la tête de la Commune de Keur Massar ulcère de nombreux militants de l’APR de la zone. Regroupés au sein du mouvement ‘’Bokk sauver Keur Massar’’, ces derniers ont tenu hier un rassemblement au cours duquel ils ont décidé de mettre en quarantaine son appartenance à la formation au pouvoir.



Pour justifier leur démarche, ils invoquent ‘’la gestion nébuleuse’’ de la mairie par Moustapha Mbengue. Aussi, invitent-ils le Président Sall à prendre ses responsabilités par rapport à ce dernier.



« Le chef de l’Etat risque d’avoir une surprise, s’il compte sur le maire pour gagner Keur Massar », affirment Ousmane Cissé et ses camarades.



Très remonté, le sieur Cissé soutient : « en tant que conseiller municipal, tous les budgets que j’ai votés n’ont pas été mis en application. Le maire gère la commune dans une opacité totale. Il passe tout son temps à voyager et il est toujours accompagné de ses frères alors que ses déplacements se font dans le cadre de sa fonction de premier magistrat de la commune. Le seul cadeau qu’’il a rapporté de tous ses voyages, c’est un cercueil. Ses amis et parents occupent tous les postes de l’administration de la mairie ».









L’As