Des morts et des blessés enregistrés dans plusieurs de ses localités : un week-end bien sombre à Mbour Le weekend passé a été tout sauf gai dans certaines localités du département de Mbour. Pour cause, dans la commune de Sandiara deux personnes ont perdu la vie entre vendredi et samedi.

Selon « L’As » qui nous liste ces drames, la première victime est une femme qui souffrait de troubles mentaux. La dame M. Ndione, qui avait été récupérée par sa famille établie au village de Ndolor, s’est donnée la mort en se jetant nuitamment dans un puits.



Après des heures de recherche, ses parents ont aperçu ses sandales devant le puits. Les sapeurs-pompiers de Mbour ont repêché le corps sans vie de la dame qui laisse deux enfants orphelins.



Le second décès a eu lieu après la forte pluie enregistrée dans la nuit du jeudi au vendredi dans la Petite Côte, au village de Ballabougou, plus précisément à Mbine Niokhobay.



En effet, deux enfants et leur oncle qui étaient dans la pénombre du bâtiment ont eu la peur de leur vie.



D’autant qu’un pan du mur du bâtiment s’est effondré entraînant la mort sur le coup d’un enfant de 7 ans. Le corps sans vie et les 4 blessés ont été tous évacués au centre hospitalier de Grand Mbour.



