Des murs de la Sicap vandalisés : des plaintes annoncées contre le candidat de l’APR Serge Malou En direction des élections locales de janvier 2022, tous les moyens semblent bons pour avoir une visibilité. En effet, il faut savoir que les déclarations de candidature sont légion à telle enseigne que certains usent de moyens peu orthodoxes pour se faire remarquer. C’est le cas de Serge Malou, membre de l’Apr et candidat déclaré à la collectivité territoriale des Sicap Liberté.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Octobre 2021 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause, sur pratiquement tous les murs des maisons des Sicap, il est peint un slogan sur la route des locales. ‘’Serge Malou candidat de l’espoir’’, telle est la phrase que l’on peut lire que des murs totalement vandalisés.



Mécontents d’un tel acte qu’ils considèrent dénaturant pour leur cadre de vie, que des citoyens des quartiers de la Sicap ont jugé nécessaire de porter plainte contre M. Malou a défaut de repeindre normalement les murs.



En tout cas, pour l’heure, les concernés ne comptent pas reculer d’un iota et défendent qu’ils vont se donner tous les moyens pour qu’un tel acte soit puni.



Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos