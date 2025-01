Des «navétanes» sans violence, une rareté à Mont-Rolland

Dans la commune de Mont-Rolland, c'est très rare qu'une finale «navétanes» se joue sans violence. En général, les spectateurs quittent le terrain en courant dans tous les sens, pour éviter les jets de pierres et autres formes de violence. Pourtant, le Maire Yves Lamine Ciss estime qu'aucun projet ne peut se réaliser dans la violence. Il fait remarquer que fort heureusement, depuis quelques années, il est noté une baisse de la violence dans les activités sportives de vacances dans la commune. Mais cette année, c'est dans l'apothéose que la finale de la Coupe du Maire s'est jouée, avec zéro violence. « Cela nous réconforte et nous encourage dans la mise en œuvre des initiatives locales, pour prendre en charge tous les problèmes liés au développement du sport dans la collectivité territoriale », a-t-il indiqué, rapporte "L'As".



Il souligne que dans ce domaine, un pas de géant a été acté et il convient que tout le monde se donne la main, pour aller d'abord dans le sens de la consolidation des acquis, puis vers l'amélioration, afin de lever très haut le flambeau du sport, à la fois un jeu et un business. Et pour réussir les deux, il faut y mettre du sérieux, en respectant tous ceux qui gravitent autour du secteur. Il a en tout cas affiché l'ambition de moderniser le stade. Il a annoncé dans ce cadre, la signature d'une convention avec un partenaire. Et en attendant, il est prévu dans le budget 2025, l'érection d'une grille de protection et de toilettes, en attendant la tribune, l'éclairage et pourquoi pas, le gazon synthétique.