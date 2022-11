Des nouvelles de Sadio Mané attendues : Ce que le Sénégal pourrait envisager avec…. Tout le pays, voire tous les fans de foot du monde entier attendent avec impatience un geste positif en provenance de Munich et qui pourrait indiquer une éventuelle participation de Sadio Mané au Mondial. Pas sûr que ce geste arrive de sitôt.

Le meilleur joueur africain du moment est toujours en Allemagne, le genou droit sous attelle et continue d’effectuer ses soins en attendant un dernier test en fin de semaine qui déterminera sa capacité à rejoindre ses coéquipiers au Qatar.



Dans le pire des cas, le Sénégal aura toujours, jusqu’à dimanche, la possibilité de le remplacer numériquement sur la liste officielle des joueurs, par un autre dont le nom aura au préalable été coché sur la liste provisoire envoyée à la Fifa.



Autant dire que c’est très loin d’être gagné même si autour de lui, chacun croise les doigts et espère un miracle, tandis que du côté du Bayern, l’on préfère certainement le ménager et le préparer en vue du choc face au PSG en Ligue des champions en février prochain.

