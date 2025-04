Des ossements humains découverts dans un bunker à Rufisque: L’IFAN saisi par la Police

L’enquête avance autour de la macabre découverte faite sur le site du Foyer de charité de Cap des Biches, à Rufisque. Selon le journal "Libération", qui avait révélé l’affaire il y a quelques jours, les premiers éléments d’analyse confirment que certains des ossements retrouvés sont bel et bien d’origine humaine.



La police de Rufisque, en charge de l’affaire, a saisi l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), afin de déterminer l’âge de ces restes. Une réquisition a été adressée à cette institution scientifique, réputée pour son expertise en matière d’anthropologie et d’archéologie, lit-on dans "Senenews".



Pour rappel, le site du Foyer de charité a une histoire ancienne : il abritait autrefois un camp militaire à l’époque coloniale. Ce passé pourrait être une piste importante pour les enquêteurs, même si pour l’heure, aucune hypothèse n’est écartée, notamment celle d’un ancien cimetière ou d’un drame encore méconnu.



Les analyses à venir de l’IFAN seront déterminantes pour comprendre l’origine exacte de ces ossements et éclaircir les circonstances de leur présence sur ce terrain, aujourd’hui occupé par une communauté religieuse.