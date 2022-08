Des parties humaines cuites découvertes dans la chambre d’un évangéliste

Un évangéliste appelé Elijah a été arrêté après la découverte de parties humaines dans sa chambre à Buokuo Nkwanta dans la région de Wenchi au Ghana. Suite à son arrestation, l’évangéliste est actuellement détenu par la police de Chiraa.



Selon des informations, un agent de sécurité travaillant pour une société de recherche a trouvé des restes humains dans la maison isolée et boisée de l’évangéliste. Il a informé les autorités de la localité, qui ont par la suite envoyé une équipe à la maison et ont été surpris de faire l’étonnante découverte. Chez cet évangéliste, ils ont découvert des restes humains, dont certains avaient été cuits.



Les policiers qui l’avaient appréhendé en ont été informés par le député de la localité.



Il aurait affirmé avoir obtenu le corps du cimetière du village. Il a d’abord réfuté les accusations, mais lorsqu’on lui a rappelé son habitude de fumer la marijuana, il n’a pas eu d’autre choix que de reconnaître les faits. Un contrôle du cimetière a révélé qu’une tombe avait été ouverte et le corps manquait, ce qui a confirmé les dires de l’évangéliste.

