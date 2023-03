Des partisans d'Ousmane Sonko contrôlent le Syndicat autonome des inspecteurs des Impôts et des Domaines et cherchent à faire chanter le directeur des Impôts, pour la libération de Waly Faye Bodian Bassirou Diomaye Faye et Elimane Pouye sont des partisans d'Ousmane Sonko qui contrôlent le Syndicat autonome des inspecteurs des Impôts et des Domaines (SAID). Ils ont activé le SAID pour paralyser les activités fiscales et des Domaines. On espère qu'Abdoulaye Diagne ne cédera pas à ces maîtres-chanteurs, qui ont déjà fait chanter leurs prédécesseurs. Selon certaines sources, il cherche à faire chanter le directeur des Impôts et des Domaines et à exiger la libération de Waly Faye Bodiang, en échange.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023

L'inspecteur des Impôts et des Domaines, Waly Diouf Bodian, qui est également membre du cabinet d'Ousmane Sonko, a été arrêté.



Les syndicalistes ont immédiatement fait savoir dans un communiqué reçu ce dimanche 19 mars 2023, que « nous avons appris l'arrestation de notre camarade, inspecteur principal des Impôts et des Domaines, ancien secrétaire général du Syndicat Autonome des agents des Impôts et des Domaines (SAID) et actuel Directeur Adjoint de la Législation et de la Coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID). Il découle de l'entretien tenu avec ses conseils, qu'aucune charge n'a été retenue contre lui ». De plus, ils ont avancé qu'ils ont été informés de sa situation de santé préoccupante qui nécessite une consultation médicale urgente.



Le Bureau exécutif national (BEN) du SAID a dénoncé vigoureusement, cette arrestation arbitraire et déshonorante d'un haut fonctionnaire dont le sérieux, la rigueur et l'engagement à servir l'État ne sont plus à démontrer. Ils ont exigé une prise en charge médicale rapide et la libération sans délai de leur camarade, dont la place n'est pas dans un commissariat de police mais plutôt au bureau et auprès des siens, pour continuer à servir l'État et la DGID. L'organisation a tenu à rassurer la base qu'elle suit de près la situation et se réserve le droit d'engager toute action de lutte syndicale qu'elle jugera nécessaire pour la restauration des droits et libertés de leur camarade.







