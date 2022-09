Des pêcheurs sénégalais détenus au Gabon depuis plus de 3 mois, l'Etat interpelé

Jeudi 22 Septembre 2022

Plusieurs pêcheurs sénégalais sont détenus au Gabon depuis plus de trois (3) mois, pour avoir franchi illégalement leurs côtes.



Ce qu'ils ont fait sans anicroches au Congo Brazzaville, mais leur incursion en côtes gabonaises a mal tourné. Cependant, les Sénégalais résidant à Libreville dénoncent le manque d'engagement et de diligence de l'Ambassade sénégalaise au Gabon.



A en croire la source de Leral, les pêcheurs sénégalais sont détenus dans des conditions inhumaines et jusqu'à présent, aucune démarche diplomatique n'a été entamée par les autorités.



Ils interpellent le président de la République, Macky Sall, ainsi que le remplaçant de Alioune Ndoye au Département de la Pêche, pour les faire sortir de cet enfer qui ne dit pas son nom.

