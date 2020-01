Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Des proches de Kobe Bryant donnent des nouvelles de son épouse Vanessa: "Elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer" Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 10:25 | | 0 commentaire(s)| Il y a maintenant quatre jours, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes périssaient dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles, aux États-Unis. “Dévastée”, son épouse Vanessa tente de surmonter cette terrible épreuve tant bien que mal. Des proches de la famille ont donné de ses nouvelles au magazine américain “People”.



Ce dimanche, Vanessa Bryant a perdu son mari et l’une de ses filles de 13 ans dans le crash d’un hélicoptère, où sept autres personnes ont également péri. Mariée depuis plus de 20 ans, la femme du basketteur légendaire des Lakers de Los Angeles vit “une période extrêmement difficile et dévastatrice”, selon ses proches.



Mais pour faire face à la disparition tragique, “elle est entourée de gens qui l’aiment et aiment Kobe. Elle n’est pas seule. Mais elle en souffrira très longtemps. Elle se repose sur sa foi”, a jouté cette même source.

“Elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer. Elle travaille très dur pour faire face pour les autres filles. Elle doit désormais être forte”, a confié un autre proche. Ce dernier a également évoqué la relation entre les deux époux. “Évidemment que vous ne pouvez pas vous préparer pour une chose pareille. Malgré des hauts et des bas, ils étaient des âmes sœurs. Elle pensait que ce serait son partenaire pour la vie”.



Interviewé par le blogueur Big Cat en 2018, Kobe avait confié avoir pris l’habitude de se déplacer régulièrement en hélicoptère afin d’éviter les embouteillages à Los Angeles et ainsi optimiser le temps passé avec sa famille. Consciente qu’un tel moyen de transport n’est pas sans aucun risque, la légende des Lakers aurait conclu un accord avec Vanessa, sa femme, selon lequel ils ne voleraient jamais ensemble en hélicoptère, a confié un des proches du couple. Le but était de ne pas laisser leurs filles orphelines en cas d’accident.



Accueil Envoyer à un ami Partager