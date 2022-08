Des risques de débordement du fleuve Sénégal signalés ; sa montée progressive proche de la cote d’alerte, selon son ministère de tutelle Dans le cadre de la prévention des inondations, Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie. Si pour le Fleuve Gambie, le niveau de l’eau connait présentement une tendance baissière à Kédougou, Mako et Simenti, il est légèrement en hausse à Gouloumbou sans être préoccupant car encore loin de la cote d’alerte.

Par contre, selon le ministère, les données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures au niveau de la station hydrométrique de Matam indiquent une montée progressive qui se rapproche de plus en plus de la cote d’alerte qui est de 08 mètres. En effet, le niveau de l’eau, qui était à 6,69 mètres le 24 août à 18 heures à la station de Matam, est monté à 7,40 mètres ce samedi 27 août2022 à 10 heures.



Par conséquent, si la tendance actuelle se poursuit dans les prochaines heures, des débordements du cours d’eau pourraient survenir dans cette localité.



Compte tenu de ces informations, ajoute le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal sont invités, parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau.



