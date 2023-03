Des sources proches du dossier indiquent qu'Ousmane Sonko, le principal accusé, pourrait demander un renvoi de son procès pour des raisons... Le procès pour diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang prévu pour le 30 mars 2023 pourrait être renvoyé à une date ultérieure. Le procès pour diffamation opposant Ousmane Sonko, le leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), à Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme, est prévu pour le 30 mars 2023. Cependant, il est possible que le procès soit renvoyé à une date ultérieure.



Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 15:43 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le leader de l'opposition et son parti ont récemment été la cible de plusieurs actes de violence, notamment des attaques contre leurs locaux et des agressions physiques contre des membres du parti.



Selon certains observateurs, la demande de renvoi d'Ousmane Sonko pourrait être liée à ces récents événements et à la peur d'une escalade de la violence pendant le procès.



Cette demande de renvoi pourrait également être motivée par des raisons stratégiques. En effet, Ousmane Sonko et ses avocats pourraient souhaiter disposer de plus de temps pour préparer leur défense et réunir des preuves supplémentaires.



Le procès pour diffamation est l'une des affaires les plus médiatisées de ces derniers mois au Sénégal et a suscité de vives réactions de la part des partisans d'Ousmane Sonko, qui estiment que les accusations portées contre lui sont politiquement motivées.



Il reste à voir si le tribunal accordera une demande de renvoi et dans quelle mesure, cela affectera l'issue du procès. Quoi qu'il en soit, cette affaire est suivie de près par la population sénégalaise et les observateurs de la scène politique du pays, qui y voient un enjeu majeur pour la justice et la démocratie au Sénégal.



Le quotidien "Libération" a récemment publié un article sur le dossier médical d'Ousmane Sonko. Selon le journal, le leader de l'opposition a été hospitalisé à la Clinique Suma Assistance après avoir inhalé «une substance non identifiée», lorsqu'il a été contraint de sortir de sa voiture par les forces de l'ordre et de sécurité à Mermoz pour se rendre au tribunal, dans le cadre de son procès en diffamation contre le ministre du Tourisme.



Dr. Boulos a délivré un certificat médical d'incapacité de travail de 10 jours à Ousmane Sonko, mais il a également déclaré aux enquêteurs de la Sûreté urbaine, qu'il ne travaillait pas à Suma Assistance et qu'il avait été contacté par Dr. Ousmane Cissé pour venir consulter le maire de Ziguinchor.



Le certificat médical est valable jusqu'au 31 mars 2023, soit le lendemain du procès prévu entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injures publiques contre Mame Mbaye Niang et faux et usage de faux, dans un document administratif dans l'affaire des 29 milliards FCfa du Prodac.



Il est important de souligner que l'affaire a suscité de vives réactions et des manifestations de soutien à Ousmane Sonko de la part de ses partisans, qui estiment qu'il s'agit d'une manœuvre politique pour le faire taire. La situation est donc suivie de près par la population sénégalaise et les observateurs de la scène politique du pays.

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook