Des travailleurs des collectivités territoriales, annoncent une grève de quatre jours, à partir de mardi

L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a annoncé, mercredi, à Dakar, vouloir observer une grève de quatre-vingt-seize heures à partir du mardi 15 août, pour obtenir des pouvoirs publics, une ‘’ augmentation généralisée ’’ des salaires de la fonction publique locale.



Ce mot d’ordre de grève est ‘’ renouvelable ’’, a dit Moussa Cissokho, l’un de ses dirigeants, lors d’une conférence de presse.



Pour obtenir satisfaction, ‘’ nous allons nous mobiliser dans tout le pays et effectuer des tournées dans toutes les capitales régionales ’’, a-t-il déclaré.



L’Intersyndicale, dont fait partie le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, que dirige M. Cissokho, prévoit d’organiser des ‘’ marches nationales ’’, en vue de la satisfaction de leurs revendications.



‘ ’Nous savons que la grève va porter préjudice aux populations, mais nous allons réclamer le respect de nos droits ’’, a-t-il martelé.



‘’ Il existe des textes attestant que nous devons bénéficier d’une augmentation ’’, a soutenu Daouda Badiane, le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs municipaux, également membre de l’Intersyndicale.



M. Badiane rappelle que ‘ ’la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, en son article 12, stipule que les collectivités territoriales disposent de personnels dont le statut est déterminé par la loi ’’.



L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, s’est battue pour doter l’agent municipal d’un statut ‘’ clair et harmonisé ’’, selon lui.



L’État reconnaît ce statut, a dit M. Badiane, estimant que cette reconnaissance confère aux travailleurs de la fonction publique locale – le personnel des collectivités territoriales –, ‘’ les mêmes règles de gestion et, par conséquent, les mêmes droits ’’ que les fonctionnaires.









Aps