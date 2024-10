Des travaux pour améliorer la qualité de la distribution de l'électricité : La Senelec annonce de légères perturbations pour certaines zones Par le canal de sa Délégation Régionale Centre Ouest Service Distribution de Thiès-Mbour et Tivaouane Thiês, la Senelec informe son aimable clientèle que pour des raisons liées à des travaux d'amélioration de la qualité de la distribution de l'électricité sur son réseau, la fourniture d'électricité pourrait connaître de légères perturbations pour certaines localités. Mais loin d’être de larges perturbations, ces travaux ne s’étendent que sur certaines localités du pays et à tour de rôle, comme on dit...

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

Ces travaux annoncés s’étendent des mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre 2024, de 8 h à 16 h 30 dans les secteurs suivants:



Mbour: Canda Sonatel Somone



Mardi 22 Octobre 2024 Khombole: Kairé et Pétrosen Services Khombole



Mercredi 23 Octobre 2024 Mbour: Boukhou Pagui Sindia Préfab Briques Sénégal et Touba Poussin



Keur Moussa: Verger Sény Samb et Soleil Vert



Tivaquane: Mbar Diop Keur Djite Bagne et Keur Gallo



Jeudi 24 Octobre 2024 Keur Moussa: Forage Keur Sega Ripaille Keur Moussa Délice Universelle - Keur Gilaye et Keur Matar.



Mbour: Louly et Mboulème Thiès: Tawa Fal Keur Ibra Fall Baback Tatène Gott et Gollar

Tivaouane: Kelle Touba Fall Moukher Dankhe et Santhie Bouna



Vendredi 25 Octobre 2024



Mbour Star Energie Mbour Sonatel 17 Mbour F3 et F4 Concessionnaire; Ainomane Aymerou Ngogom/+les Forages de Fandane et Khelcom Falokh



Keur Moussa: Star Energie Mbour Sonatel 17 Mbour F3 et F4



Samedi 26 Octobre 2024



Supresseur Senac Entrepot Yéba India et Gare Péage Toglou



Mbour: Gandoul Pout: Khodaba Sosepra- Usine Malick Diao et Sagnafi





A noter que loin d’être de larges perturbations, les travaux ne s’étendent que sur certaines localités du pays et à tour de rôle, comme on dit.



Enfin, la Senelec présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments occasionnés. Et conclut « Pour toutes informations complémentaires, veuillez appeler aux numéros ci-après: 33 867 66 66 ou 30 100 66 66 ou les pages Senelec l'Officiel. »







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook