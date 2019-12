Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Des yeux de biche en 10 étapes Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Vous rêver de vous faire des yeux de biche ? Rien de plus facile. L'essentiel, c'est de bien recourber les cils, qui, ainsi, agrandissent les yeux et intensifient la couleur de l'iris. Pour leur donner la forme dont vous rêvez, testez nos astuces de maquillage de yeux de biche.



Lorsque vous mettez votre crème de jour ou un soin contour de l'œil, évitez les cils. Les corps gras empêchent en effet le mascara de tenir. Au besoin, passez un peu de tonique.



Humidifiez les cils avec un spray d'eau minérale, juste avant l'application. Gonflés d'eau, ils se recourberont en un clin d'œil.



Essuyez le surplus de mascara du goupillon sur un papier absorbant. Vous éviterez de faire des "paquets".



Placez le miroir de manière à regarder vers le bas pendant que vous maquillez les cils supérieurs.



Choisissez une brosse aux fibres serrées si vous recherchez un effet allongeant. Le mascara se dépose alors davantage sur les pointes. Optez pour un goupillon aux fibres très écartées pour un effet épaississant. Car elles regroupent les cils par deux ou trois.



Poudrez légèrement entre deux applications. En cas de cils très clairsemés.



Mettez la deuxième couche de mascara lorsque la première est presque sèche. Elle sera plus fine et vous pourrez "travailler" la courbure, sans surcharger le maquillage.

N'essayez pas de prolonger la durée de vie de votre mascara en ajoutant de l'eau ou de l'huile. Cela ôte toute efficacité au produit et multiplie les risques d'infection.



Pour des cils très recourbés, gainez d'abord le dessus des cils supérieurs avec un goupillon rond et fin. Puis maquillez de mascara la partie inférieure. Avant que les cils ne soient secs, enroulez-les de nouveau autour de la brosse, sèche cette fois, dans le sens de la courbure, à la manière d'un brushing. Jusqu'au séchage complet.











Source : Autre presse



