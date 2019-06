Descente musclée chez Jean Meïssa Diop: le Synpics condamne, le Cored prépare une importante déclaration La descente musclée d’éléments de la Dic, tôt ce matin, au domicile du journaliste Jean Meïssa Diop ne laisse pas indifférentes les organisations regroupant les journalistes.

Le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé, réagissant sur la RFM, a fermement condamné l’acte des policiers. « On ne peut pas débarquer comme cela chez les gens sans mandat de perquisition, d’amener ou d’arrêt, et fouiller ainsi le domicile d’une personne. C’est une violation de la loi. Le Sénégal est un pays de droit et les policiers, ainsi que leur mandataire, doivent savoir qu’ils ne sont pas au dessus de la loi ».



Et Bamba Kassé d’ajouter, « nous sommes solidaires de Jean Meïssa Diop, nous allons l’accompagner dans ce combat pour que justice soit faite ».



Par ailleurs, le Cored qui tient actuellement une réunion d’urgence, devrait faire une importante déclaration dans la journée sur cette affaire, selon la même source.

