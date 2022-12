Désenclavement du Diéri : Abdoulaye Daouda Diallo réalise un voeu cher et soulage les populations

C'est enfin devenu réalité. Et le Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du Président Macky Sall l'a fait. Désenclaver le Diéri, avec un budget de 24 milliards FCfa, c'est la prouesse réussie par le coordinateur départemental de l'APR et de Benno de Podor.



La cérémonie de lancement des travaux a nécessité une forte mobilisation de tous les responsables du département. En effet, des Directeurs généraux, les maires des différentes communes, le président du Conseil départemental, des honorables conseillers et toute la crème politique de la coalition du pouvoir. Ainsi, c'est plus de 110 km de route bitumée qui part du Diéri Bokki Dialloube à Loumbel Lana, des travaux dont la durée est estimée à 24 mois francs.



Après le lancement officiel, l'on pouvait percevoir le soulagement, un grand satisfecit des usagers de cette future route à leur leader: ''Abdoulaye Daouda Diallo Diarama'', ''Merci beaucoup'', ''la fierté du département, ''une chance pour BOKI '', scandaient les populations sorties en masse, pour adouber l'ancien Ministre des Finances.

