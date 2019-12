Désencombrement de Dakar : 30 personnes déjà arrêtées : Abdou Karim Fofana brandit de nouvelles sanctions Les opérations de désencombrement de Dakar ont repris hier soir, sur l’avenue Malick Sy, le Rond point Cyrnos et le Port de Dakar, après quelques mois de pause en raison de l’hivernage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

L’occasion pour le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique de faire le point sur le déroulement de l’opération. Abdou Karim Fofana a, en effet, annoncé que 30 personnes ont été déjà arrêtées et déférées dans le cadre de ces opérations. Reconnaissant que des contrevenants reviennent occuper les espaces déjà nettoyés, en coupant les barbelés de protection, le ministre a annoncé que des amendes seront infligées à ces personnes, pouvant aller de 200 mille à deux millions de francs. Il a également déclaré qu’un espace sera aménagé à Guédiawaye pour constituer une fourrière animale pour les animaux en divagation.

A signer que les opérations se poursuivent, ce mercredi, sur l’Avenue Blaise Diagne.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos